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Баскетболисты «Купола-Родников» уступили дома команде из Кубани

10:40, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Баскетболисты «Купола-Родников» уступили дома команде из Кубани
10:40, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
0
#Ижевск\n#Купол-Родники\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
77
0

Впереди у ижевчан встреча с «Барнаулом».

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского клуба «Купол-Родники» уступили дома «СШОР-Локомотив-Кубань». Как передаёт пресс-служба команды, встреча 17 сентября закончилась со счетом 73:82.

Напомним, состязания проходят в рамках турнира на призы ИЭМЗ «Купол». Накануне купольцы одолели команду из Иркутска

Лучшим игроком в матче с кубанцами стал Павел Лобарев, он принёс своей команде 18 очков.

Следующий матч ижевчан на турнире состоится в пятницу, 20 сентября, в 13:00. «Купол-Родники» встретятся с «Барнаул».

10:40, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
0
#Ижевск\n#Купол-Родники\n#баскетбол