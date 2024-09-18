Баскетболисты «Купола-Родников» уступили дома команде из Кубани

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского клуба «Купол-Родники» уступили дома «СШОР-Локомотив-Кубань». Как передаёт пресс-служба команды, встреча 17 сентября закончилась со счетом 73:82.

Напомним, состязания проходят в рамках турнира на призы ИЭМЗ «Купол». Накануне купольцы одолели команду из Иркутска.

Лучшим игроком в матче с кубанцами стал Павел Лобарев, он принёс своей команде 18 очков.

Следующий матч ижевчан на турнире состоится в пятницу, 20 сентября, в 13:00. «Купол-Родники» встретятся с «Барнаул».