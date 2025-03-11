Ижевск. Удмуртия. В Ижевске победой для баскетбольного клуба «Купол-Родники» закончился матч против «Динамо» из Приморского края. Об этом сообщается на официальной странице команды «ВКонтакте».

Первая четверть игры осталась за гостями – 16:19. Однако во второй четверти ижевская команда отыгралась и смогла вырваться вперёд, первая половина игры закончилась со счётом 41:32. В третьем отрезке «Динамо» начал уменьшать отрыв, сократив его всего до четырёх очков – 56:52. В четвёртом отрезке развернулась напряжённая борьба, по итогам которой команды выровнялись по счёту – 70:70. Игра ушла в овертайм, в котором сильнее оказались «Родники» – итоговый счёт 79:77 в пользу хозяев.

«Радует, что парни, несмотря на промахи из-под кольца в конце, неудачные моменты, тяжёлые пропущенные броски – всё равно не опустили руки и добили эту очень важную для нас победу. <...> Хочу сказать болельщикам огромное спасибо, при такой поддержке концовки выигрывать намного проще», – рассказал главный тренер «Купол-Родников» Сергей Чернов.

Напомним, 7 марта 2025 года баскетбольный клуб «Купол-Родники» и банк «ВТБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя улучшение кадрового и спортивного резерва, укрепление материально-технической базы, а также проведение учебно-тренировочных сборов для команды.