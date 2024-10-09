Баскетбольный клуб «Купол-Родники» проиграл в игре на выезде

Москва. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил в игре с «ЦСКА-2». Об этом сообщает пресс-служба команды Удмуртии.

Матч проходил на выезде в рамках Суперлиги. Баскетболисты «Купол-Родники» проиграли со счётом 63:77.

«Готовились к игре. Знали, что «ЦСКА-2» играет агрессивную защиту, давит на мяч, играет за получение. К сожалению, не смогли с этим справиться, совершили много потерь. <...> С таким результатом сложно рассчитывать на успех», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба из Удмуртии Сергей Чернов.

Кроме того, разыгрывающий команды Александр Кузнецов поделился, что команда не выполнила тренерских установок, что также стало одной из причин поражения.

Следующая игра вновь пройдёт на выезде. 11 октября «Купол-Родники» встретятся с клубом «ТАМБОВ» (0+).