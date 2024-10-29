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Команда «Купол Родники» вновь участвует в Чемпионате России по интерактивному баскетболу

17:15, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Команда «Купол Родники» вновь участвует в Чемпионате России по интерактивному баскетболу
17:15, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Удмуртия\n#киберспорт\n#баскетбол\n#Купол-Родники
Источник фото: unsplash.com (Max Winkler)
14
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Киберспортсмены будут соревноваться с 13 командами из разных городов России.

Ижевск. Удмуртия. Киберспортивная команда из Удмуртии вновь участвует в Чемпионате России по интерактивному баскетболу (18+). Об этом сообщает Российская Федерация Баскетбола.

Соревнования проведут в два этапа: регулярный сезон состоится с 30 октября по 18 декабря, а с 21 по 22 декабря пройдёт плей-офф. Участники будут играть в интерактивный баскетбол PRO-AM 3v3. Призовой фонд соревнований составит 200 тыс. рублей.

В Чемпионате примут участие 14 команд, в том числе «Купол Родники» из Ижевска.  

Напомним, что в 2021 и 2023 годах команда «Купол Родники» становилась чемпионом России по интерактивному баскетболу. 

17:15, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Удмуртия\n#киберспорт\n#баскетбол\n#Купол-Родники