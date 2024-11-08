Соревнования чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2024-2025 пройдут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия подписала соглашение о сотрудничестве со Школьной баскетбольной лигой «КЭС-БАСКЕТ» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Официальное подписание договора гарантирует проведение на территории Удмуртии Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2024-2025. Подписи в документе поставили представители организаций — министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин, гендиректор АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрий Самарин, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова и председатель Региональной общественной организации «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» Марат Зиятдинов.

Отмечается, что Удмуртия ежегодно вносит огромный вклад в увеличение охвата участников самого массового физкультурного молодёжного проекта страны — Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». За время реализации проекта в республике школам-участницам соревнований безвозмездно передано 14 956 баскетбольных мячей, 2 532 комплекта баскетбольной формы, 2 376 кубков, 26 424 медали и 220 комплектов судейской формы, а количество команд-участниц проекта выросло с 40 до 571.

Сам Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года.