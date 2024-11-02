Ижевские «Купол-Родники» одолели на выезде баскетболистов из Химок

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» одолели на выезде подмосковные «Химки». Как сообщает пресс-служба клуба, матч завершился со счётом 64:75.

«Настраивались очень серьёзно. Очень все хотели победить. Знали, что соперник очень серьёзный. Основное было — грамотно и жёстко сыграть в защите. Надеюсь, что это будет на постоянной основе, и мы пойдём дальше», — сказал после матча главный тренер «купольцев» Сергей Чернов.

Ближайший матч ижевчан — ответный домашний матч 1/16 Winline Кубка России по баскетболу с БК «Челябинск» 6 ноября.