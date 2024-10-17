Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли «Динамо» из Грозного

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского клуба «Купол-Родники» одержали победу в домашнем матче с «Динамо» из Грозного. Как сообщает пресс-служба команды, матч в рамках Суперлиги-1 сезона 2024-2025 завершился со счётом 80:76.

«Мягко говоря, это трудовая победа. Потому что игра была крайне сложная, тяжёлая. Складывалась совершенно неудачно первые все три четверти для нас. В первой половине находили массу свободных бросков, но не могли их реализовать. Очень много мазали, ужасный процент. В защите были провалы. Помогло то, что нашли сочетание игроков — поменяли защиту. Показали тот уровень контакта, который должен был быть с самого начала, в четвёртой четверти. За счёт этого забрали победу», — сказал после матча главный тренер «купольцев» Сергей Чирков.

Следующий матч пройдёт в Ижевске 19 октября (18+). В гости приедет соперник из Санкт-Петербурга, команда «Зенит-2».