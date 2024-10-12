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Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли на выезде «Тамбов»

14:00, 12 октября, 2024
Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли на выезде «Тамбов»
14:00, 12 октября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
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Матч завершился со счетом 62:76.

Тамбов. Тамбовская область. Команда из Ижевска «Купол-Родники» обыграла на выезде баскетболистов «Тамбова». Как рассказали в пресс-службе ижевского клуба, игра закончилась со счетом 62:76.

«Я хочу сказать спасибо команде за то, как они играли в защите. Сегодня матч мы выиграли, однозначно, только благодаря защите, мы дали забить сопернику только 62 очка», — поделился главный тренер «Купол-Родников» Сергей Чернов. По его словам, игра была непростая. 

«Во второй половине «Купол» уже начал отрываться по счёту, да и с фолами у нас было не все так гладко, ижевчане облюбовали нашу штрафную линию. К концу матча уже стабильно держалась разница в 9-11 очков, которую, казалось бы, мы могли бы уменьшить попаданиями с трехочковой линии от капитана», — прокомментировали игру в БК «Тамбов».

Следующую игру ижевские баскетболисты проведут дома. 

14:00, 12 октября, 2024
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники