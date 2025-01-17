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Баскетболист-ветеран Андрей Сидорик трагически погиб в Удмуртии

12:45, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Баскетболист-ветеран Андрей Сидорик трагически погиб в Удмуртии
12:45, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1487
0
#Удмуртия\n#баскетбол\n#гибель людей
Источник фото: vk.com/udmbasket
1487
0

Ему было 50 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии трагически погиб баскетболист Андрей Сидорик. Скорбной вестью поделилась в соцсетях федерация баскетбола «Удмуртия».

Андрей Александрович родился в Ижевске в ноябре 1974 года и был воспитанником местной школы баскетбола. Чемпионом РСФСР, членом юношеской сборной России по баскетболу, мастером спорта по баскетболу. В текущем сезоне был разыгрывающим в команде «Купол-Ветераны».

Об обстоятельствах гибели спортсмена не сообщается. Однако накануне сообщалось об Андрее Сидорике, который стал жертвой убийства. В нём обвинили внука прославленного Михаила Калашникова Игоря Красновского. 

12:45, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1487
0
#Удмуртия\n#баскетбол\n#гибель людей