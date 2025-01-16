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Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил московскому «ЦСКА-2»

09:40, 16 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил московскому «ЦСКА-2»
09:40, 16 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники\n#спорт
Источник фото: скриншот прямой трансляции матча
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Матч завершился со счетом 46:67.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла игра баскетбольного клуба «Купол-Родники» против московской команды «ЦСКА-2», победа в которой досталась гостям. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте».

В первой половине матча борьба была равной, однако под конец второй четверти «ЦСКА-2» вырвались вперёд и сохраняли преимущество до конца игры. Итоговый счёт 46:67 в пользу московского клуба.

«Если в первой половине мы ещё где-то показывали свой характер и могли противопоставить что-то молодым ребятам, то во второй половине мы просто опустили руки. Не могли получить мяч, перевести его через середину, не могли открыться в нападении и забить свободные броски. Но дело даже не в этом, а в характере. То есть команда ЦСКА показала нам настоящий мужской баскетбол», – комментирует игру главный тренер ижевской команды Сергей Чернов.

09:40, 16 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники\n#спорт