Баскетбольный клуб «Купол-Родники» готовится к старту Чемпионата России команд Суперлиги

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» готовится к старту Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (6+). Как сообщает пресс-служба команды, первые игры на домашнем паркете пройдут 16 и 19 октября.

В среду, 16 октября, соперником купольцев станет дебютант Суперлиги — «Динамо» из Грозного. В субботу, 19 октября, ижевчане встретятся уже со знакомым им соперником «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Оба матча начинаются в 19:00. Место проведения в Ижевске: СК «Арена», ул. Красногеройская, 54.