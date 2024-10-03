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Баскетбольный клуб «Купол-Родники» готовится к старту Чемпионата России команд Суперлиги

13:30, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Баскетбольный клуб «Купол-Родники» готовится к старту Чемпионата России команд Суперлиги
13:30, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Ижевск\n#Купол-Родники\n#баскетбол
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
33
0

Первые домашние матчи пройдут 16 и 19 октября в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» готовится к старту Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (6+). Как сообщает пресс-служба команды, первые игры на домашнем паркете пройдут 16 и 19 октября.

В среду, 16 октября, соперником купольцев станет дебютант Суперлиги — «Динамо» из Грозного. В субботу, 19 октября, ижевчане встретятся уже со знакомым им соперником «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Оба матча начинаются в 19:00. Место проведения в Ижевске: СК «Арена», ул. Красногеройская, 54.

13:30, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Ижевск\n#Купол-Родники\n#баскетбол