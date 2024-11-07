«Купол-Родники» не прошли в следующий этап Winline Кубка России

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» проиграла домашний матч с командой «Челбаскет» из Челябинска. Об этом сообщается в группе баскетбольного клуба «Купол-Родники» в соцсети «ВКонтакте».

Игра прошла 6 ноября в Ижевске. Напряженный матч завершился со счётом 71:76 в пользу соперника. Общий счёт серии 137:145 в пользу команды «Челбаскет».

Отмечается, что по разнице забитых очков команда «Купол-Родники» не проходит в 1/8 стадию Winline Кубка России («Винлайн»).

Напомним, что киберспортивная команда «Купол-Родники» вновь участвует в Чемпионате России по интерактивному баскетболу.