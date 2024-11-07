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«Купол-Родники» не прошли в следующий этап Winline Кубка России

09:40, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Купол-Родники» не прошли в следующий этап Winline Кубка России
09:40, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#Купол-Родники
Источник фото: unsplash.com (Markus Spiske)
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Домашний матч завершился проигрышем.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» проиграла домашний матч с командой «Челбаскет» из Челябинска. Об этом сообщается в группе баскетбольного клуба «Купол-Родники» в соцсети «ВКонтакте». 

Игра прошла 6 ноября в Ижевске. Напряженный матч завершился со счётом 71:76 в пользу соперника. Общий счёт серии 137:145 в пользу команды «Челбаскет». 

Отмечается, что по разнице забитых очков команда «Купол-Родники» не проходит в 1/8 стадию Winline Кубка России («Винлайн»). 

Напомним, что киберспортивная команда «Купол-Родники» вновь участвует в Чемпионате России по интерактивному баскетболу. 

09:40, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#Купол-Родники