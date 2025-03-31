Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» занял десятое место по итогам регулярного сезона Чемпионата России по баскетболу. Об этом сообщает Минспорта Удмуртии.

Сейчас команде предстоит побороться за 9-12 место. Первый тур финального этапа пройдёт в Ижевске в спортзале «ИГМА» с 3 по 6 апреля. 0+

- 4 апреля в 19:00 команда «Купол-Родники» сыграет против «Университет-Югра»;

- 5 апреля в 19:00 состоится матч ижевской команды и баскетбольного клуба «Тамбов»;

- 6 апреля в 16:00 завершит тур игра «Родников» против БК «Иркут».

«В этом сезоне не удалось повторить прошлогодний успех. Слишком много игр упустили в концовках. Но сейчас важно сплотиться и показать качественный баскетбол. Тем более, первый тур – дома, при вашей поддержке! Выложимся на максимум!», – пообещал главный тренер БК «Купол-Родники» Сергей Чернов.

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