«Страшные проблемы с ротацией» не позволили «Куполу-Родникам» одолеть команду из Ревды

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевской команды «Купол-Родники» уступили на своём паркете команде из Ревды «ТЕМП-СУМЗ». Как сообщила пресс-служба клуба, матч в рамках Супрелиги-1 закончился со счётом 65:81.

Главный тренер «купольцев» Сергей Чернов после матча признался, что ему сложно упрекнуть ребят, они старались.

«Мы испытываем катастрофические проблемы с составом. После выезда, который мы провели в Новосибирске и Барнауле, вернувшись мы тренировались вшестером первые четыре дня. У нас заболели и получили травмы основные игроки. Ротации не хватало. Если честно, даже последние два дня приходилось мне тренироваться пять на пять, я играл вместе с ребятами, потому что нас просто не хватало. Что делать, нужно выходить, стараться биться. Они в принципе бились, они забили свои свободные броски. Обидно ещё, что помимо того, что у нас и так проблемы с составом, у нас играл больной Вася Мартынов с температурой и в самом начале получил травму Егор Сорокин. Мы остались без третьего номера. По ротации у нас были страшные проблемы», — сказал тренер.