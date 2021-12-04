Жители Ижевска сыграют в хоккей на валенках в рамках всероссийского марафона

Состязания по всей стране пройдут 5 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Сыграть в хоккей на валенках жители Ижевска смогут в воскресенье, 5 декабря. Как сообщила пресс-служба администрации города, в этот день в России пройдёт марафон дворового хоккея.

Турниры будут идти более чем в 43 регионах страны, а центральной площадкой марафона станет Удмуртия. Участники смогут сыграть в традиционный хоккей, хоккей на валенках или в «Настольник».

В Ижевске игры пройдут на Центральной площади. Марафон начнётся в 04:00 одновременно с посёлком Эгвекинот на Чукотке. 20 команд от школьников до ветеранов предприятий сразятся на площадке перед Театром оперы и балета.

Для тех, кто хочет прикоснуться к марафону, но не сможет лично присутствовать — будет организована прямая трансляция игр на YouTube.

Завершится марафон в 18:00.

Желающие собрать команду и принять участие в марафоне могут зарегистрироваться по ссылке. Точное расписание соревнований находится в группе марафона.