Ижевский «Зенит» проиграл последний матч 2021 года

Команда уступила на выезде клубу «Тюмень» со счетом 3:0.

Ижевск. Удмуртия. Очередной проигрыш записали на свой счет футболисты ижевского «Зенита». На выезде они уступили с сухим счетом команде из Тюмени, сообщается на официальной странице «Зенит-Ижевск» в сети «ВКонтакте».

Матч в рамках Олимп-первенства чемпионата России среди команд II дивизиона состоялся 14 ноября на заснеженном стадионе «Геолог» в Тюмени. Счет открыл на 10 минуте полузащитник ФК «Тюмень» Артемий Малеев. Через минуту он снова приблизил свою команду к победе. Шансов отыграться ижевчан окончательно лишил результативным ударом нападающий Данил Карпов.

По итогам последнего матча в 2021 году «Зенит-Ижевск» занимает предпоследнюю 14 строчку турнирной таблицы второго дивизиона ФНЛ в своей группе.