Спортсмены отыграли два овертайма.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские «Купол-Родники» проиграли на Сахалине баскетболистам «Востока-65». Матч прошёл 28 декабря.

После первой четверти счёт был равным, 13:13. После второй — 26:24 в пользу «островитян». После третьего отрезка игры — 47:44. После четвертой — 72:62. Разница в 10 очков в пользу сахалинцев повторила разницу на предыдущей встрече в пользу «купольцев». Поэтому пришлось играть в овертайме.

В результате «Восток-65» одолел ижевчан со счётом 101:86. Теперь «купольцы» поборются с «Самарой» за бронзу в рамках Кубка России.