Ближайшая серия домашних матчей хоккеистов «Ижстали» пройдет со зрителями

Стартуют продажи билетов.

Ижевск. Удмуртия. Домашние матчи хоккейной команды «Ижсталь» будут проходить со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Напомним, с 3 декабря зрителям в Удмуртии разрешили присутствовать на спортивных соревнованиях в помещениях. Трибуны при этом должны быть заполнены на 50% при соблюдении социальной дистанции. Потоки посетителей будут разобщены, все зрители должны быть в масках в течение всего пребывания в помещении.

На ближайшую серию матчей билеты начали продавать с 5 декабря в кассах «Овация», а также онлайн через портал «Борис Билет». За 3 дня до начала игр будут продавать билеты в ледовом дворце «Ижсталь». Кассы работают с 13:00 до 19:00. Цены на билеты варьируются от 100 до 300 рублей.

«При входе в Ледовый дворец будет осуществляться бесконтактный замер температуры тела. Рассадка зрителей - строго по местам, указанным в купленных билетах», - отмечают в пресс-службе.

Продавать еду в фойе не будут, также в перерывах и паузах на льду не будет никаких развлекательных мероприятий.

10 декабря «Ижсталь» сыграет с командой «Металлург» из Новокузнецка.