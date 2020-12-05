Хоккеисты «Ижстали» вновь потерпели поражение

Сталевары находятся на последнем месте в турнирной таблице.

Тамбов. Тамбовская область. Хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Тамбова со счетом 2:3. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Счет открыли соперники ижевчан, а на 12-й минуте удвоили свое преимущество. Уже через 2 минуты ответный удар нанес ижсталевец Даниил Конькин. Спустя еще 2 минуты капитан «Ижстали» Антон Кочуров «разобрался» с вратарем на «пятаке» - 2:2.

Исход игры решился на последней минуте. Хоккеисты Тамбова забросили победную шайбу в момент, когда со скамейки штрафников выбежал пятый полевой игрок ижевчан.

«Плотность и накал борьбы были очень хороши. Но, не забиваешь ты (когда есть моменты), забивают тебе. Поэтому, нельзя в конце зарабатывать удаления, причём удаления на пустом месте. Но, и реализация, конечно… Не дотерпели, скажем так, там, где это было необходимо. Это одно из наших слабых мест – умение терпеть, в определенные моменты, чтобы потом переламывать ход игры», - рассказал главный тренер «Ижстали» Константин Полозов.

В турнирной таблице команда из Ижевска находится на последнем, 26 месте.