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Зрители смогут вернуться в спортивные залы Удмуртии с 3 декабря

19:37, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Зрители смогут вернуться в спортивные залы Удмуртии с 3 декабря
19:37, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
74
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спортзал\n#безопасность\n#коронавирус
Фото: vk.com/bkrodniki (Яна Рафикова)
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Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. С четверга, 3 декабря, в Удмуртской Республике разрешат вновь проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях при участии зрителей. Информацию об этом разместили на официальной странице правительства Удмуртии сайта «ВКонтакте» со ссылкой на выступление главы республики Александра Бречалова во время эфира в соцсетях.

«Мероприятия при участии зрителей будут проходить с учётом всех санитарных требований: наличие масок и «шахматная» рассадка», — уточнил Бречалов.

Отметим, что более подробнее о требованиях к спортивным объектам будет сообщено в официальном распоряжении.

19:37, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спортзал\n#безопасность\n#коронавирус