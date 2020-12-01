Зрители смогут вернуться в спортивные залы Удмуртии с 3 декабря

Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. С четверга, 3 декабря, в Удмуртской Республике разрешат вновь проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях при участии зрителей. Информацию об этом разместили на официальной странице правительства Удмуртии сайта «ВКонтакте» со ссылкой на выступление главы республики Александра Бречалова во время эфира в соцсетях.

«Мероприятия при участии зрителей будут проходить с учётом всех санитарных требований: наличие масок и «шахматная» рассадка», — уточнил Бречалов.

Отметим, что более подробнее о требованиях к спортивным объектам будет сообщено в официальном распоряжении.