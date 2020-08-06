Баскетболисты ижевского «Купол-Родники» начнут тренировки в середине августа

Всех приезжих спортсменов проверят на коронавирус.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевской команды «Купол-Родники» начнут тренироваться с 15 августа. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети Вконтакте.

«Старожилы и новички соберутся вместе и начнут готовиться к новому сезону», - говорится в сообщении.

Всех приезжих спортсменов допустят к играм только после прохождения теста на «COVID-19» и полного медобследования.

Напомним, ранее тренер «Родников» Валерий Конотопов покинул клуб. Теперь он тренирует игроков саратовского «Автодора».