Тренер Валерий Конотопов покинул ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники»

Наставник перешёл в саратовский «Автодор».

Ижевск. Удмуртия. Валерий Конотопов покинул пост тренера ижевских баскетболистов «Купол-Родников». Об этом сообщила пресс-служба команды в понедельник, 27 июля.

«В это утро понедельника мы говорим «До свидания!» нашему тренеру Валерию Анатольевичу Конотопову. Он продолжит свою работу в другом клубе», — говорится в сообщении.

Директор «Купол-Родников» Константин Стародумов отметил, что Валерий Анатольевич сыграл огромную роль в развитии клуба, прославлял Удмуртию и как игрок, и как тренер. Конотопов переходит в саратовский «Автодор».

«Для него это новый вызов, шаг к развитию. Спасибо ему огромное за годы в нашей команде!» — сказал Стародумов.