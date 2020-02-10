Счёт по итогам встречи составил 79:68.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевской команды «Купол- Родники» уступили на выезде московской «Руне». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед началом встречи «Руна» занимала 11-ю строчку турнирной таблицы. При этом четыре игры подряд москвичи проиграли. Для них победа над купольцами была необходима ещё и как психологическая победа.

«Упорный матч, где было много потерь, незабитых очков, перехватов и блокшотов с обеих сторон. Очень интересный поединок, где вперёд выходила то одна, то другая команда», — говорится в пресс-релизе.

Всё решилось в последние 5 минут встречи, где хозяева всё же вспомнили, что они должны руководить процессом и перевели игру в своё русло. Ижевчане сдержать их уже не смогли. Счёт по итогам встречи составил 79:68.