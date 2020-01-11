Ижевские баскетболисты «заполучили» американского легионера

Он может дебютировать уже 15 января на матче с ярославским «Буревестником».

Ижевск. Удмуртия. Американский легионер Трой Маршалл Барнис принял предложение от ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники». Об этом сообщила пресс-служба команды в субботу, 11 января.

Трою Барнису 30 лет, он родился 10 февраля 1989 года в штате Мэн. Рост — 200 см, вес — 94 кг. Играет в амплуа лёгкого форварда. Выступал за свой колледж в одном из дивизионов Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После окончания учебного заведения перебрался играть в Европу.

В сезоне 2014-2015 Трой Барнис играл за латвийский «Вентспилс». В сезоне 2016-2017 — за венгерский «Сольноки Олай». В сезоне 2018-2019 — за латвийскую «Лиепаю» в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Трой Маршал Барнис, игравший под №10 всего в 7 матчах, умудрился стать лучшим бомбардиром команды. На площадке он проводил около 34 минут, набирая в среднем за матч 18.4 очка, делая 6.3 подбора и 2 ассиста.

Отметим, что 15 января на паркете спорткомплекса ИГМА в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги-1 «Купол-Родники» примут ярославский «Буревестник». В этом матче впервые в истории баскетбола Удмуртии может дебютировать американский легионер.