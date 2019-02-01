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Молодые футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью с итальянским «Миланом»

17:15, 01 февраля, 2019
17:15, 01 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Италия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
Фото: zenit-izhevsk.ru
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Воспитанники клуба из столицы Удмуртии заняли итоговое 9 место на турнире, который проходил в Минске.

Минск. Беларусь. Молодые футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью с итальянским Миланом. Воспитанники клуба из столицы Удмуртии заняли итоговое 9 место на турнире, который проходил в Минске, сообщает официальный сайт команды.

Примечательно, что коллектив Андрея Ложкина, состоящий из футболистов 2005 год рождения, на групповом этапе турнира сыграл все три матча вничью: 2:2 с «Минском-1» и 0:0 с «Вильнюсом» и «Миланом». С тремя очками в активе ижевчане расположились на третьем месте в группе.

1. «Милан» (Италия) - 7 очков

2. «Вильнюс» (Литва) - 4

3. «Зенит-Ижевск»" (Россия) - 3

4. «Минск-1» (Беларусь) - 1

В следующей стадии турнира, где команды играли за 9-16 места, «зенитовцы» поочерёдно переиграли Янтарь», «Даугавпилс» и «Балконтрол».

Матч за 9-16 места. «Зенит-Ижевск» 6:0 «Янтарь» (Россия)

Матч за 9-12 места. «Зенит-Ижевск» 2:0 «Даугавпилс» (Латвия)

Матч за 9 место. «Зенит-Ижевск» 1:0 «Балконтрол» (Нидерланды).

17:15, 01 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Италия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

 

 

 


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