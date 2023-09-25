У Софи Лорен диагностировали сразу несколько переломов бедра

Женева. Швейцария. При падении в своем доме в Женеве получила травмы итальянская актриса Софи Лорен. У отметившей недавно 89-летие артистки нашли, в частности, несколько переломов бедра, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Пострадавшей провели срочную операцию. Она прошла успешно, однако пациентке требуется реабилитация. За состоянием здоровья пожилой кинозвезды будут следить ее сыновья Эдоардо и Карло.

Сообщается также, что из-за произошедшего Софи Лорен не сможет посетить 26 сентября итальянский город Бари, где ей присвоили звание почетного гражданина.

В 50-е, 60-е и 70-е годы ХХ века Софи Лорен снималась у ведущих итальянских и голливудских кинорежиссеров, ее партнерами в фильмах были такие знаменитости, как Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо и Фрэнк Синатра. Актриса получила две награды «Оскар» и пять «Золотых глобусов».

Напомним, в конце августа в своем доме в Ницце получил травмы известный британский певец, 76-летний Элтон Джон.