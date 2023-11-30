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В Италии нашли считавшуюся утраченной картину Боттичелли

16:22, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Италии нашли считавшуюся утраченной картину Боттичелли
16:22, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#культура\n#живопись\n#художники\n#Италия\n#картины
Фото: портрет Боттичелли с wikipedia.org
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Сам художник считал «Мадонну с младенцем» одним из лучших своих произведений.

Неаполь. Италия. Считавшуюся утраченной картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем» обнаружили в пригороде Неаполя. Как передает со ссылкой на Guardian «МИР 24», шедевр находился в одной из частных резиденций.

Данное собрание живописи власти проверяли последний раз более 50 лет назад. Пропавшее полотно было найдено при повторном осмотре коллекции.

«Мадонна с младенцем» была написана в XV веке, подарена папе римскому Сиксту IV, далее находилась в сельской церкви около Неаполя, затем попала в частное собрание состоятельной семьи. Картина оценивается в 110 млн долларов. По словам экспертов, полотно нуждается в реставрации из-за окисления холста и механических повреждений.

Боттичелли считал «Мадонну с младенцем» одной из лучших своих работ. По предположению историков живописи, образ Богоматери на полотне написан с рано умершей возлюбленной художника Симонетты Каттанео Веспуччи.

Наиболее известными картинами мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли (1445 – 1510) считаются «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры». 

16:22, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#культура\n#живопись\n#художники\n#Италия\n#картины