В Италии нашли считавшуюся утраченной картину Боттичелли

Неаполь. Италия. Считавшуюся утраченной картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем» обнаружили в пригороде Неаполя. Как передает со ссылкой на Guardian «МИР 24», шедевр находился в одной из частных резиденций.

Данное собрание живописи власти проверяли последний раз более 50 лет назад. Пропавшее полотно было найдено при повторном осмотре коллекции.

«Мадонна с младенцем» была написана в XV веке, подарена папе римскому Сиксту IV, далее находилась в сельской церкви около Неаполя, затем попала в частное собрание состоятельной семьи. Картина оценивается в 110 млн долларов. По словам экспертов, полотно нуждается в реставрации из-за окисления холста и механических повреждений.

Боттичелли считал «Мадонну с младенцем» одной из лучших своих работ. По предположению историков живописи, образ Богоматери на полотне написан с рано умершей возлюбленной художника Симонетты Каттанео Веспуччи.

Наиболее известными картинами мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли (1445 – 1510) считаются «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры».