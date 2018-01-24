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      «Ижсталь» на выезде обыграла «Спутник»

      10:11, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:11, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      187
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Нижний Тагил
      Фото: Максима Вирясова
      187
      0

      Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевого коллектива.

      Нижний Тагил. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде обыграл «Спутник». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевого коллектива.

      В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. Отметились Яков Ищенко и Сергей Лапин. Во втором игровом отрезке на шайбы «сталеваров» Сергея Лапина и Владислава Кодолы «Спутник» ответил одной результативной атакой.

      На последней минуте матча подопечные Сергея Душкина еще раз поразили уже пустые ворота соперника.

      «Игра равных команд. Нам больше, наверно, повезло. У соперника было тоже достаточно моментов, но не реализовали. А нам, еще раз скажу, больше повезло. По составу мы примерно одинаковые: понятно, что и у «Спутника», наверно, народ, который где-то не пригодился, у нас такая же ситуация. Рад, что выиграли. Но игра была равной», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Сергей Душкин.

      10:11, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      187
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Нижний Тагил

       

       

       

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