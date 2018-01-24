«Ижсталь» на выезде обыграла «Спутник»

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевого коллектива.

Нижний Тагил. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде обыграл «Спутник». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевого коллектива.

В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. Отметились Яков Ищенко и Сергей Лапин. Во втором игровом отрезке на шайбы «сталеваров» Сергея Лапина и Владислава Кодолы «Спутник» ответил одной результативной атакой.

На последней минуте матча подопечные Сергея Душкина еще раз поразили уже пустые ворота соперника.

«Игра равных команд. Нам больше, наверно, повезло. У соперника было тоже достаточно моментов, но не реализовали. А нам, еще раз скажу, больше повезло. По составу мы примерно одинаковые: понятно, что и у «Спутника», наверно, народ, который где-то не пригодился, у нас такая же ситуация. Рад, что выиграли. Но игра была равной», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Сергей Душкин.