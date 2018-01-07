Удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева победила в спринте на Кубке IBU

Другая уроженка Можги, Валерия Васнецова, пришла к финишу десятой.

Осрблье. Словакия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева показала лучший результат в спринте на четвёртом этапе Кубка IBU в Словакии. Как сообщает пресс-служба СБР, наша землячка на 7,5 секунд опередила ближайшую преследовательницу, француженку Хло Шевалье.

Третьей к финишу пришла норвежская спортсменка Кайа Николайсен, отставшая от лидера на 13,3 секунды. Отмечается, что вся тройка призеров отстрелялась чисто, без промахов.

В десятку лучших попали ещё три россиянки: Ирина Услугина (8 место), Кристина Резцова, пришедшая к финишу 9-й, и Валерия Васнецова, занявшая 10 позицию.

Напомним, как и Ульяна Кайшева, Валерия Васнецова является уроженкой Можги, спортивную карьеру начинала в Удмуртии, в настоящее время живет и тренируется в Чайковском Пермского края.