Ижевск. Удмуртия. В ижевской исправительной колонии №8 в Хохряках была пресечена попытка доставки запрещенных веществ. Наркотическое средство, ухищренно замаскированное в обычной посылке, обнаружили с помощью служебной собаки по кличке Шейла. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.



Бдительность и отличная подготовка собаки позволили выявить находку. В ходе досмотра посылки, предназначенной одному из осужденных, Шейла, обученная на поиск наркотиков, обозначила специальной позой наличие запаха. Это послужило сигналом для тщательной проверки содержимого.



Как выяснилось, в сладостях были спрятаны 22 свертка с гашишем, общей массой более 4 граммов.



По факту попытки доставки наркотиков в исправительное учреждение проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.