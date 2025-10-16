Закрыть
#Удмуртия #Ижевск
Служебная собака Шейла предотвратила доставку наркотиков в одну из удмуртских колоний 

17:01, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Служебная собака Шейла предотвратила доставку наркотиков в одну из удмуртских колоний 
#Ижевск. Удмуртия\n#наркотики
Источник фото: УФСИН по УР
В пачке конфет был спрятан гашиш.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской исправительной колонии №8 в Хохряках была пресечена попытка доставки запрещенных веществ. Наркотическое средство, ухищренно замаскированное в обычной посылке, обнаружили с помощью служебной собаки по кличке Шейла. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

Бдительность и отличная подготовка собаки позволили выявить находку. В ходе досмотра посылки, предназначенной одному из осужденных, Шейла, обученная на поиск наркотиков, обозначила специальной позой наличие запаха. Это послужило сигналом для тщательной проверки содержимого.

Как выяснилось, в сладостях были спрятаны 22 свертка с гашишем, общей массой более 4 граммов.

По факту попытки доставки наркотиков в исправительное учреждение проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.

