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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подземный переход у собора Невского в Ижевске могут отремонтировать до конца октября 2025 года

17:10, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подземный переход у собора Невского в Ижевске могут отремонтировать до конца октября 2025 года
17:10, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход\n#городская среда
Источник фото: zakupki.gov.ru
117
0

Запущен конкурс по поиску подрядчика на разработку проекта работ и их выполнение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на составление проекта ремонта подземного перехода на перекрёстке улиц Советской и Горького, а также на выполнение строительно-монтажных работ. На эти цели предусмотрено более 59,7 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 апреля. В случае удачного завершения конкурса работы пройдут в несколько этапов.

До 21 июля предстоит провести инженерные изыскания и разработать проект. Затем должен начаться капитальный ремонт. Работы должны завершиться до 31 октября 2025 года.

Напомним, в прошлом году власти Ижевска сообщили, что на капитальный ремонт перехода в бюджете нет средств. Жители просили убрать хотя бы оставшиеся от бывших торговых ларьков. 14 сентября активисты Совета отцов очистили переход от ветхих конструкций.

 

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17:10, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход\n#городская среда