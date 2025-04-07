Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на составление проекта ремонта подземного перехода на перекрёстке улиц Советской и Горького, а также на выполнение строительно-монтажных работ. На эти цели предусмотрено более 59,7 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 апреля. В случае удачного завершения конкурса работы пройдут в несколько этапов.

До 21 июля предстоит провести инженерные изыскания и разработать проект. Затем должен начаться капитальный ремонт. Работы должны завершиться до 31 октября 2025 года.

Напомним, в прошлом году власти Ижевска сообщили, что на капитальный ремонт перехода в бюджете нет средств. Жители просили убрать хотя бы оставшиеся от бывших торговых ларьков. 14 сентября активисты Совета отцов очистили переход от ветхих конструкций.