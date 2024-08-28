У Ижевска нет денег, чтобы привести в порядок подземный переход в историческом центре

Ижевск. Удмуртия. Активисты народного фронта вновь обратили внимание администрации Ижевска к подземному переходу на улице Максима Горького.

В подземке всё ещё остаются заброшенные торговые павильоны, пугая прохожих выбитыми стёклами и горами отбросов. Горожане предложили убрать хотя бы остатки ларьков, освободив стены для уличных художников.

В администрации Ижевска на сигналы народного фронта ответили, что средств нет не только на ремонт, но и на разработку проекта работ.

«Для ремонта подземного перехода требуется разработка проектно-сметной документации. На сегодняшний день финансирование на данные цели, к сожалению, отсутствует», — сообщили администрация.