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У Ижевска нет денег, чтобы привести в порядок подземный переход в историческом центре

13:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У Ижевска нет денег, чтобы привести в порядок подземный переход в историческом центре
13:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход
Фото: ИА «Сусанин»
27
0

Горожане просят убрать хотя бы остатки торговых павильонов. 

Ижевск. Удмуртия. Активисты народного фронта вновь обратили внимание администрации Ижевска к подземному переходу на улице Максима Горького.

В подземке всё ещё остаются заброшенные торговые павильоны, пугая прохожих выбитыми стёклами и горами отбросов. Горожане предложили убрать хотя бы остатки ларьков, освободив стены для уличных художников. 

В администрации Ижевска на сигналы народного фронта ответили, что средств нет не только на ремонт, но и на разработку проекта работ.

«Для ремонта подземного перехода требуется разработка проектно-сметной документации. На сегодняшний день финансирование на данные цели, к сожалению, отсутствует», — сообщили администрация. 

13:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход