Подземный переход у собора Невского в Ижевске очистили от «останков» ларьков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске добровольцы провели субботник по очистке подземного перехода у собора Невского от опустевших ларьков. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее в муниципалитете сообщали, что на капитальный ремонт перехода в бюджете нет средств. Жители просили убрать хотя бы оставшиеся от торговых ларьков конструкции. 14 сентября активисты Совета отцов выполнили просьбу горожан и очистили подземку от «призрака» коммерциализации.

Районная администрация предоставила инвентарь и вывезла строительный мусор.