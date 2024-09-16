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Подземный переход у собора Невского в Ижевске очистили от «останков» ларьков

10:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подземный переход у собора Невского в Ижевске очистили от «останков» ларьков
10:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход
Фото: ИА «Сусанин»
124
0

Ранее горожане жаловались на состояние перехода, на ремонт которого у властей нет денег.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске добровольцы провели субботник по очистке подземного перехода у собора Невского от опустевших ларьков. Об этом сообщили в городской администрации. 

Ранее в муниципалитете сообщали, что на капитальный ремонт перехода в бюджете нет средств. Жители просили убрать хотя бы оставшиеся от торговых ларьков конструкции. 14 сентября активисты Совета отцов выполнили просьбу горожан и очистили подземку от «призрака» коммерциализации. 

Районная администрация предоставила инвентарь и вывезла строительный мусор. 

10:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход