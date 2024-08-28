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Ижевчан приглашают обсудить будущее благоустройство улицы Удмуртской

08:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчан приглашают обсудить будущее благоустройство улицы Удмуртской
08:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#Ижевск\n#обсуждения\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
147
0

Проектный семинар пройдет вечером 29 августа в гимназии №56.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет публичное обсуждение комплексного ремонта пешеходной части на улице Удмуртской. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

29 августа в гимназии №56 состоится проектный семинар, где жители смогут обсудить, как обустроить велодорожки, каким должно быть озеленение и прочие вопросы касательно дальнейшей судьбы участка Удмуртской от улицы Ленина до улицы Кирова. Начало семинара в 18:30, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. 18+

«Благоустройство улиц Ленина и Удмуртская, ремонт фасадов домов на Пушкинской — часть большого проекта по обновлению центрального квадрата города», — отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, ранее сообщалось, что разработкой архитектурной концепции благоустройства пешеходной части улицы займется студия ORCHESTRA.

08:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#Ижевск\n#обсуждения\n#благоустройство