Ижевчан приглашают обсудить будущее благоустройство улицы Удмуртской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет публичное обсуждение комплексного ремонта пешеходной части на улице Удмуртской. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

29 августа в гимназии №56 состоится проектный семинар, где жители смогут обсудить, как обустроить велодорожки, каким должно быть озеленение и прочие вопросы касательно дальнейшей судьбы участка Удмуртской от улицы Ленина до улицы Кирова. Начало семинара в 18:30, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. 18+

«Благоустройство улиц Ленина и Удмуртская, ремонт фасадов домов на Пушкинской — часть большого проекта по обновлению центрального квадрата города», — отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, ранее сообщалось, что разработкой архитектурной концепции благоустройства пешеходной части улицы займется студия ORCHESTRA.