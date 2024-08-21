Концепцию благоустройства на улице Удмуртской в Ижевске создаст компания ORCHESTRA

Ижевск. Удмуртия. Разработкой архитектурной концепции благоустройства пешеходной части улицы Удмуртской в Ижевске будет заниматься студия ORCHESTRA. Об этом сообщила администрация города.

«Мы — архитектурная студия, которая специализируется на дизайне городской среды. Наша команда проектирует общественные пространства, разрабатывает стратегии городского развития и мастер-планы, создаёт дизайн-проекты и публичные программы для культурных кластеров и общественных центров. Orchestra с древнегреческого можно перевести как «танцующее пространство»: мы строим нашу работу вокруг идеи места, наполненного жизнью и движением», — говорится на сайте компании.

В числе реализованных проектов: творческий индустриальный кластер в Туле, проект реновации парка в Елабуге, проектная лаборатория в Ханты-Мансийске, реновация парка в Белорецке. На стадии реализации также находится ряд проектов, включая концепцию развития пространства в Дюртюли. Также студия принимала участие и входила в число призёров в конкурсах по благоустройству территорий во французских городах Валь д’Эвро, Ванн, Безансон, Марсель.

Напомним, также мэрия запустила опрос общественного мнения для горожан. Жители Ижевска могут принять участие в опросе по благоустройству улицы Удмуртской. Сам ремонт планируют на 2025 год.