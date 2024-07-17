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Жителя Удмуртии осудили за незаконную вырубку более 230 кубометров леса

15:30, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за незаконную вырубку более 230 кубометров леса
15:30, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#Дебесы\n#уголовное дело\n#рубка леса
Фото: ИА «Сусанин»
243
0

Подсудимому назначили наказание в виде исправительных работ.

Дебесы. Удмуртия. Жителя Дебесского района осудили за незаконную рубку леса и кражу древесины с ущербом 1,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, приговор вступил в законную силу. 

Общий объем незаконно вырубленных деревьев превысил 230 кубометров.

Причастность мужчины к преступлению выявлена и расследована сотрудниками УФСБ и МВД по республике.

С учетом признания вины и возмещения ущерба подсудимому назначили наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в бюджет государства.

15:30, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#Дебесы\n#уголовное дело\n#рубка леса