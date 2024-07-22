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Начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» остался в изоляторе

13:25, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» остался в изоляторе
13:25, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
269
0
#уголовное дело\n#Ижводоканал\n#взятки
Фото: ИА «Сусанин»
269
0

Мужчина обвиняется в получении особо крупной взятки.

Ижевск. Удмуртия. Начальнику отдела капитального строительства «Ижводоканала» продлили арест. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии предварительного следствия, обвиняемый с 2023 года по май 2024 года, являясь одним из руководителей МУП «Ижводоканал», получил от представителей ижевской организации в качестве взятки снегоболотоход стоимостью более миллиона рублей и туристическую путевку стоимостью 907 тыс. рублей. 

Мужчина получил взятку за приемку строительно-монтажных работ, выполняемых обществом для «Ижводоканала», за ускорение их оплаты в рамках заключенных контрактов, а также за общее покровительство по службе.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Несмотря на это, суд оставил мужчину под стражей ещё на два месяца, по 30 сентября 2024 года.

Напомним, 2 июня стало известно о его задержании.

13:25, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
269
0
#уголовное дело\n#Ижводоканал\n#взятки