Начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» остался в изоляторе

Ижевск. Удмуртия. Начальнику отдела капитального строительства «Ижводоканала» продлили арест. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии предварительного следствия, обвиняемый с 2023 года по май 2024 года, являясь одним из руководителей МУП «Ижводоканал», получил от представителей ижевской организации в качестве взятки снегоболотоход стоимостью более миллиона рублей и туристическую путевку стоимостью 907 тыс. рублей.

Мужчина получил взятку за приемку строительно-монтажных работ, выполняемых обществом для «Ижводоканала», за ускорение их оплаты в рамках заключенных контрактов, а также за общее покровительство по службе.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Несмотря на это, суд оставил мужчину под стражей ещё на два месяца, по 30 сентября 2024 года.

Напомним, 2 июня стало известно о его задержании.