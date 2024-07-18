Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

Ударивший девушку бутылкой из-под шампанского житель Удмуртии получил срок

15:35, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ударивший девушку бутылкой из-под шампанского житель Удмуртии получил срок
15:35, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#приговор суда\n#Глазов\n#бары\n#уголовное дело
Фото: ИА «Сусанин»
38
0

Он обезобразил потерпевшей лицо.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова осужден за обезображивание лица девушки стеклянной бутылкой. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Установлено, что подсудимый познакомился с потерпевшей в баре. После этого между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял со стола бутылку из-под шампанского и ударил ею в лоб потерпевшей. В результате здоровью девушки нанесен тяжкий вред в виде неизгладимого обезображивания лица.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе аморальное поведение потерпевшей, и отправил мужчину в колонию общего режима на 3,5 года.

15:35, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#приговор суда\n#Глазов\n#бары\n#уголовное дело