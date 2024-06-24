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В деле начальника сарапульского спасательного отряда появился эпизод мошенничества

12:26, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В деле начальника сарапульского спасательного отряда появился эпизод мошенничества
12:26, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: ИА «Сусанин»
254
0

Обвиняемый получал зарплату за одного из сотрудников, который перестал работать спасателем.

Сарапул. Удмуртия. В отношении начальника сарапульского поисково-спасательного отряда продолжается следствие. Напомним, его обвиняют в эксплуатации своих подчинённых, которых он привлекал для выполнения различных работ на своём участке. Как сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии, в действиях фигуранта установлен ещё один уголовный эпизод.

Выявлена причастность мужчины к мошенничеству с использованием служебного положения. По версии следствия, фигурант сговорился с 45-летним подчинённым, который ушёл в бизнес, а его зарплату начальник спасательного отряда присваивал. Ущерб составил не менее 300 000 рублей.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

12:26, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело