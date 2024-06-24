В деле начальника сарапульского спасательного отряда появился эпизод мошенничества

Сарапул. Удмуртия. В отношении начальника сарапульского поисково-спасательного отряда продолжается следствие. Напомним, его обвиняют в эксплуатации своих подчинённых, которых он привлекал для выполнения различных работ на своём участке. Как сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии, в действиях фигуранта установлен ещё один уголовный эпизод.

Выявлена причастность мужчины к мошенничеству с использованием служебного положения. По версии следствия, фигурант сговорился с 45-летним подчинённым, который ушёл в бизнес, а его зарплату начальник спасательного отряда присваивал. Ущерб составил не менее 300 000 рублей.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.