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Жителя Ижевска обвиняют в убийстве кошки на глазах 11-летнего сына

16:50, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Ижевска обвиняют в убийстве кошки на глазах 11-летнего сына
16:50, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Малая Пурга\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#кошки\n#ребенок
Фото: unsplash.com (Farid Salimov)
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Мужчина перерезал животному горло.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в убийстве кошки на глазах у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.  

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 1 июня 2024 года в деревне Кечур Малопургинского района. Пьяный 40-летний мужчина из-за малозначительного повода перерезал ножом горло кошке, которая зашла в дом. Всё это произошло на глазах 11-летнего сына обвиняемого. Животное погибло.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в Малопургинский районный суд. 

За совершение данного преступления ижевчанина могут лишить свободы на срок до 5 лет.  

16:50, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Малая Пурга\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#кошки\n#ребенок