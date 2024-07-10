Жителя Ижевска обвиняют в убийстве кошки на глазах 11-летнего сына

Малая Пурга. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в убийстве кошки на глазах у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 1 июня 2024 года в деревне Кечур Малопургинского района. Пьяный 40-летний мужчина из-за малозначительного повода перерезал ножом горло кошке, которая зашла в дом. Всё это произошло на глазах 11-летнего сына обвиняемого. Животное погибло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в Малопургинский районный суд.

За совершение данного преступления ижевчанина могут лишить свободы на срок до 5 лет.