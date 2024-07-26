Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Уголовное дело о похищении человека в Ижевске передали прокурору

11:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Уголовное дело о похищении человека в Ижевске передали прокурору
11:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#уголовное дело\n#расследование\n#вымогательство\n#похищение
Фото: СУ СКР по УР
263
0

Потерпевшего били и требовали от него 15 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование дела о похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, заранее составив план, обвиняемые купили автомобиль, переоделись в полицейскую форму и днем 25 декабря приехали к дому 23-летнего потерпевшего. После того как молодой человек вышел на улицу, они похитили его и скрылись с места. Удерживая потерпевшего в машине несколько часов, обвиняемые били его руками и требовали отдать им 15 млн рублей.

Ночью с 25 на 26 декабря следователи совместно с полицией нашли злоумышленников и освободили заложника.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

11:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#уголовное дело\n#расследование\n#вымогательство\n#похищение