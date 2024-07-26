Уголовное дело о похищении человека в Ижевске передали прокурору

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование дела о похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, заранее составив план, обвиняемые купили автомобиль, переоделись в полицейскую форму и днем 25 декабря приехали к дому 23-летнего потерпевшего. После того как молодой человек вышел на улицу, они похитили его и скрылись с места. Удерживая потерпевшего в машине несколько часов, обвиняемые били его руками и требовали отдать им 15 млн рублей.

Ночью с 25 на 26 декабря следователи совместно с полицией нашли злоумышленников и освободили заложника.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.