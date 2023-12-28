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«Так будет с каждым»: один из директоров «Ижавиа» прокомментировал арест своего коллеги за получение взятки

11:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Так будет с каждым»: один из директоров «Ижавиа» прокомментировал арест своего коллеги за получение взятки
11:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки\n#Ижавиа
Фото: ИА «Сусанин»
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27 декабря был задержан директор по строительству АО «Ижавиа».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске избрана мера пресечения в отношении директора по строительству АО «Ижавиа» А. А. Формальнова. Он отправлен под стражу на два месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. По данным предварительного следствия, с 1 ноября по 27 декабря 2023 года фигурант, используя служебное положение, получил «откат» за содействие заключению договора финансовой аренды (лизинга) на поставку лифтов. Также юрлицо-взяткодатель рассчитывало на обеспечение приёмки работ, оплаты стоимости договора и покровительство.

В судебном заседании обвиняемый и его адвокат не согласились с избранной мерой пресечения и просили обойтись без изоляции от общества. Однако в отношении Формальнова всё же была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2024 года.

Формальнов был задержан 27 декабря 2023 года. На следующее утро компания «Ижавиа» дала официальный комментарий по поводу случившегося. Несколько позже в телеграм-канале «Деловая Удмуртия» был приведён короткий комментарий директора по общим вопросам АО «Ижавиа» Павла Кульнева: «Так будет с каждым, кто попытается украсть хоть копейку у аэропорта или авиакомпании».

11:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки\n#Ижавиа