Бывшего замглавы Можгинского района осудили за взяточничество

Можга. Удмуртия. В Можге осуждён экс-заместитель главы районной администрации Виталий Головко. Его обвиняли в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Чиновник получал взятки от предпринимателя, способствуя заключению с ним муниципальных контрактов по ремонту и строительству дорог в городе.

Следственный комитет раскрывает подробности дела. Субподрядчик благоустраивал территорию возле одного из образовательных учреждений. Предприниматель дал чиновнику взятку для того, чтобы тот оказал содействие в последующей оплате подрядчиком стоимости выполненных работ, а также за покровительство и продвижении коммерческих интересов предпринимателя-субподрядчика.

Прокуратура сообщает, что размер взятки составлял 30 тыс. рублей.

Незаконная деятельность чиновника пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере).

В рамках расследования в качестве свидетелей допрошены сотрудники и руководители подрядной и субподрядной организаций, истребованы документы.

Суд приговорил бывшего замглавы администрации Можги к штрафу в размере сорокакратной суммы взятки — 1,2 млн рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 1 год.

В добавок с осуждённого взыскали 30 тыс. рублей в счет конфискации денежных средств, которые соответствуют размеру взятки.