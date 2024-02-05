Директора топливно-заправочного комплекса «Ижавиа» отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Директора топливно-заправочного комплекса АО «Ижавиа» отправили в СИЗО. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, органы следствия предъявили мужчине обвинение в «Посредничестве во взяточничестве, совершённом в крупном размере».

По мнению следствия, директор ТЗК АО «Ижавиа» с 1 января по 27 декабря 2023 года способствовал в достижении соглашения между директором по строительству АО «Ижавиа» и взяткодателем — представителем одной из юридических фирм на поставку лифтового оборудования, обеспечения приёмки выполненных работ, обеспечения оплаты стоимости указанного договора, а также за общее покровительство по службе. Результатом посредничества обвиняемого явилось получение директором по строительству АО «Ижавиа» от взяткодателя 1 миллиона рублей.

В судебном заседании обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы ходатайства, проверив обоснованность подозрения в причастности фигуранта к инкриминируемому преступлению, учитывая его тяжесть, сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 27 марта 2024 года.