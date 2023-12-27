Директора по строительству госавиапредприятия задержали в Ижевске за получение взятки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии директора по строительству государственного авиапредприятия задержали за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в среду, 27 декабря.

По данным источника, знакомого с ситуацией, речь идёт об авиапредприятии «Ижавиа», 100% которого принадлежит республике. Уголовное дело завели по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

По данным следствия, подозреваемый, выполнявший на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование заключению договора финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ, 27 декабря 2023 года подозреваемый задержан в момент получения взятки. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в 2020 году другую бывшую замдиректора «Ижавиа» также обвинили в получении взяток.