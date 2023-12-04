В Удмуртии за получение взяток осудили бывшего замруководителя госпредприятия в сфере авиаперевозок

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему заместителю гендиректора государственного предприятия в сфере авиаперевозок. 54-летняя женщина обвинялась в получении взяток, коммерческих подкупах, мошенничестве и препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает следственное управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что женщина занимала пост заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам акционерного общества. С 2015 по 2018 год ею были получены взятки и коммерческие подкупы от бизнес-структур за совершение действий в их интересах.

Под действиями понимается оказывание содействия в заключении договоров на предоставление товаров и услуг, быструю оплату сделок, беспрепятственное составление актов о приеме выполненных работ и оказанных услуг. Таким образом, обвиняемая давала преимущество взяткодателям и не допускала их конкурентов к сотрудничеству с авиапредприятием.

Также фигурантка фальсифицировала финансовые документы и акты выполненных работ, присвоив тем самым 388,4 тыс. рублей, которые якобы шли на оплату сделок, являющихся мнимыми.

Общая сумма незаконно полученных осужденной вознаграждений составила 5,4 миллионов рублей.

В ходе расследования было изучено свыше трех тысяч бухгалтерских документов, допрошено свыше ста свидетелей. Объём материалов дела составил 61 том.

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы и оштрафовали на 17 млн рублей.