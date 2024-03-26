В два раза выросла средняя сумма взятки коррупционеров в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел по Удмуртии Максим Тихонов рассказал о деятельности полиции в 2023 году парламенту республики. Сессия состоялась во вторник, 26 марта.

«В отчётном периоде пресечено 246 коррупционных проявлений. В их совершении изобличено 99 должностных лиц. Основной упор в борьбе с преступлениями против государственной власти и интересов государственной службы сделан на выявление получений взяток. В прошедшем году сотрудниками ОВД выявлено 43 таких факта. Общая сумма взятки по ним составила 3,7 млн рублей», — отметил Максим Тихонов.

Как следует из текста доклада министра, средняя сумма взятки по этим преступлениям возросла в два раза — с 46 тыс. до 86 тыс. рублей.