Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид

В «Ижавиа» прокомментировали задержание одного из своих руководителей

10:40, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В «Ижавиа» прокомментировали задержание одного из своих руководителей
10:40, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ижевск\n#взятки\n#Ижавиа
Фото: ИА "Сусанин"
71
0

Строительство здания нового терминала продолжается в штатном режиме.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» прокомментировала задержание одного их своих руководителей. Официальный комментарий разместили в ТГ-канале авиакомпании.

«27 декабря 2023 года в ходе оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки был задержан директор по строительству АО «Ижавиа» Формальнов А. А. Квалификация его действиям будет дана правоохранительными органами. Компания, в свою очередь, оказывает всё необходимое содействие для проведения следственных действий», — говорится в сообщении. 

В «Ижавиа» подчеркнули, что инцидент не сказался на работе компании, работа на всех строящихся объектах продолжается в штатном режиме.

Напомним, накануне стало известно, что фигуранта заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование заключению договора лизинга на поставку оборудования.

10:40, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ижевск\n#взятки\n#Ижавиа