В «Ижавиа» прокомментировали задержание одного из своих руководителей

Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» прокомментировала задержание одного их своих руководителей. Официальный комментарий разместили в ТГ-канале авиакомпании.

«27 декабря 2023 года в ходе оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки был задержан директор по строительству АО «Ижавиа» Формальнов А. А. Квалификация его действиям будет дана правоохранительными органами. Компания, в свою очередь, оказывает всё необходимое содействие для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В «Ижавиа» подчеркнули, что инцидент не сказался на работе компании, работа на всех строящихся объектах продолжается в штатном режиме.

Напомним, накануне стало известно, что фигуранта заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование заключению договора лизинга на поставку оборудования.