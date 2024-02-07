Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Руководитель одного из ижевских МУПов осуждён за получение взяток и отмывание денег

12:50, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Руководитель одного из ижевских МУПов осуждён за получение взяток и отмывание денег
12:50, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#взятки
Фото: ИА «Сусанин»
340
0

Общая сумма взяток составила 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждён руководящий сотрудник одного из МУПов. Его обвиняли в получении взяток и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что подсудимый в период с ноября 2022 года по март 2023 года получал незаконные вознаграждения в виде взяток, общая сумма которых составила более 600 тыс. рублей. Деньги поступали от коммерческих компаний. В ответ руководящий сотрудник МУПа оказывал покровительство и допускал попустительство при приёмке товарно-материальных ценностей для дорожной техники. Также подсудимый лоббировал интересы взяткодателей при заключении договоров.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно со следователями регионального управления Следкома.

Подсудимый свою вину признал и активно помогал следствию. В результате ему назначили 3 года лишения свободы условно и аналогичный испытательный срок. Также фигуранту на 3 года запретили занимать руководящие и хозяйственные должности.

12:50, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#взятки