Руководитель одного из ижевских МУПов осуждён за получение взяток и отмывание денег

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждён руководящий сотрудник одного из МУПов. Его обвиняли в получении взяток и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что подсудимый в период с ноября 2022 года по март 2023 года получал незаконные вознаграждения в виде взяток, общая сумма которых составила более 600 тыс. рублей. Деньги поступали от коммерческих компаний. В ответ руководящий сотрудник МУПа оказывал покровительство и допускал попустительство при приёмке товарно-материальных ценностей для дорожной техники. Также подсудимый лоббировал интересы взяткодателей при заключении договоров.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно со следователями регионального управления Следкома.

Подсудимый свою вину признал и активно помогал следствию. В результате ему назначили 3 года лишения свободы условно и аналогичный испытательный срок. Также фигуранту на 3 года запретили занимать руководящие и хозяйственные должности.