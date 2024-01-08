Верховный суд Удмуртии признал законным условное наказание заведующему хирургическим отделением в Глазове

Глазов. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал законным условное наказание заведующему отделением хирургии Глазовской межрайонной больницы. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского районного суда.

19 декабря 2023 года Верховный суд Удмуртии рассмотрел уголовное дело по апелляции прокурора на приговор Глазовского райсуда, которым 63-летний житель Глазова признан виновным в совершении нескольких преступлений.

Установлено, что подсудимый занимал должность заведующего хирургического отделения Глазовской межрайонной больницы, где он с 2020 по апрель 2022 года обманывал пациентов относительно проведения операций и брал за их проведение от 5 до 17 тысяч рублей. Также он требовал от пациентов или их родственников взятки от 8 до 15 тысяч рублей за бесплатные операции.

Кроме того, в ходе обыска квартиры мужчины, у него обнаружили и изъяли 50 винтовочных патронов, на хранение которых у него не было разрешения.

Глазовский районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Судебная коллегия Верховного суда Удмуртии признала обоснованным условное наказание, однако, в качестве дополнительного наказания запретила подсудимому занимать определённые должности.